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Євреї вимагають, щоб Лавров вибачився за порівняння росіян з жертвами Голокосту

"Українська правда"Четвер, 19 січня 2023, 05:23
Євреї вимагають, щоб Лавров вибачився за порівняння росіян з жертвами Голокосту
Лавров, фото: getty images

Європейський єврейський конгрес (EJC) відреагував на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером.

Джерело: заява EJC

Пряма мова президента EJC Аріеля Музіканта: "Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту".

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"Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова вибачитися і відкликати ці коментарі".

Що передувало:У середу Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером і Наполеоном. 

Нагадаємо: Навесні глава МЗС РФ Сергій Лавров порівняв Зеленського з Гітлером через "єврейську кров". Міністерство закордонних справ Ізраїлю різко відреагувало на висловлювання Лаврова і викликало російського посла в країні, щоб висловити свій протест.

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Теми: Лавровєвреї
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