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Евреи требуют, чтобы Лавров извинился за сравнение россиян с жертвами Холокоста

"Украинская правда"Четверг, 19 января 2023, 05:23
Евреи требуют, чтобы Лавров извинился за сравнение россиян с жертвами Холокоста
Лавров, фото: getty images

Европейский еврейский конгресс (EJC) отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнил россиян с евреями, а Запад - с Гитлером.

Источник: заявление EJC

Прямая речь президента EJC Ариэля Музиканта: "Мы шокированы и возмущены этим позорным сравнением, сделанным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста".

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"Это искажение Холокоста на самом простом уровне, и мы призываем господина Лаврова извиниться и отозвать эти комментарии".

Что предшествовало:В среду Лавров сравнил россиян с евреями, а Запад – с Гитлером и Наполеоном. 

Напомним: Весной глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил Зеленского с Гитлером из-за "еврейской крови". Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на высказывания Лаврова и вызвало российского посла в стране, чтобы выразить свой протест.

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Темы: Лавровевреи
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