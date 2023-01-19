Британія надасть Україні ще 100 тисяч артилерійських снарядів – МЗС

Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну до її перемоги, зокрема, надасть ще 100 тисяч артилерійських снарядів, на додачу до 300 тисяч виділених раніше.

Джерело: міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час перебування у Торонто, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми мусимо дотриматися обіцянки стосовно підтримки України до її перемоги.

Саме тому Об’єднане королівство вирішило рухатися швидше й робити більше у підтримці України, в тому числі передавши нашим друзям основний бойовий танк Challenger 2, важку артилерію та понад 200 броньованих автомобілів".

Що передувало: Раніше у Британії повідомили, що уряд країни має намір передати Україні не лише танки Challenger 2, а й близько 30 гаубиць AS-90.