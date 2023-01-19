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Британія надасть Україні ще 100 тисяч артилерійських снарядів – МЗС

Ольга Глущенко , Ірина БалачукЧетвер, 19 січня 2023, 06:37
Британія надасть Україні ще 100 тисяч артилерійських снарядів – МЗС
міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Фото gettyimages.com

Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну до її перемоги, зокрема, надасть ще 100 тисяч артилерійських снарядів, на додачу до 300 тисяч виділених раніше.

Джерело: міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час перебування у Торонто, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми мусимо дотриматися обіцянки стосовно підтримки України до її перемоги.

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Саме тому Об’єднане королівство вирішило рухатися швидше й робити більше у підтримці України, в тому числі передавши нашим друзям основний бойовий танк Challenger 2, важку артилерію та понад 200 броньованих автомобілів".

Що передувало: Раніше у Британії повідомили, що уряд країни має намір передати Україні не лише танки Challenger 2, а й близько 30 гаубиць AS-90.

Теми: Велика БританіязброявійнаУкраїна
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