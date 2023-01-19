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Британия предоставит Украине еще 100 тысяч артиллерийских снарядов – МИД

Ольга Глущенко, Ирина БалачукЧетверг, 19 января 2023, 06:37
Британия предоставит Украине еще 100 тысяч артиллерийских снарядов – МИД
министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Фото gettyimages.com

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину до ее победы, в частности, предоставит еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, в дополнение к 300 тысячам выделенных ранее.

Источник: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время пребывания в Торонто, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы должны сдержать обещание о поддержке Украины до ее победы.

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Именно поэтому Объединенное королевство решило двигаться быстрее и делать больше в поддержке Украины, в том числе передав нашим друзьям основной боевой танк Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 бронированных автомобилей".

Детали: Он добавил, что Великобритания также предоставит Украине еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, в дополнение к 300 тысячам выделенных ранее.

Что предшествовало: Раньше сообщалось, что в Британии сообщили, что правительство страны намерено передать Украине не только танки Challenger 2, но и около 30 гаубиц AS-90.

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Темы: ВеликобританияоружиевойнаУкраина
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