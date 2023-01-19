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Зеленський: Я не зовсім впевнений, що Путін ще живий

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 січня 2023, 08:36
Зеленський: Я не зовсім впевнений, що Путін ще живий
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський не зовсім впевнений, що Володимир Путін ще живий.

Джерело: Зеленський під час виступу на Українському сніданку в Давосі

Пряма мова: "Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації.

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Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Коли ми кажемо "мирні перемовини" – я не зовсім розумію, з ким.

Ми зараз з вами спілкуємось – ви точно знаєте, хто я, а я точно знаю, хто ви. Є свідки нашого життя. І навіть якщо ми спілкуємось про різні речі, ми можемо досягти консенсусу. 

Мені здається, що Росія має спочатку знайти "когось", а потім запропонувати "щось".

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Деталі: Президент наголосив, що Україна робила все, щоб звільнити свої території дипломатією, а мирні переговори – це ще не мир.

Теми: ЗеленськийПутінпрезидентпереговори
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