Зеленский: Я не совсем уверен, что Путин еще жив

Президент Владимир Зеленский не совсем уверен, что Владимир Путин еще жив.

Источник: Зеленский во время выступления на Украинском завтраке в Давосе

Прямая речь: "Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, или это он принимает решения, или кто там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации.

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Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Когда мы говорим "мирные переговоры" - я не совсем понимаю, с кем.

Мы сейчас с вами общаемся - вы точно знаете, кто я, а я точно знаю, кто вы. Есть свидетели нашей жизни. И даже если мы общаемся о разных вещах, мы можем достичь консенсуса.

Мне кажется Россия должна сначала найти "кого-то", а потом предложить "что-то".

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Детали: Президент подчеркнул, что Украина делала все, чтобы освободить свои территории дипломатией, а мирные переговоры - это еще не мир.