Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По всій Україні 1,5 години лунала повітряна тривога: у Білорусі літали винищувачі

Ірина БалачукЧетвер, 19 січня 2023, 10:55
По всій Україні 1,5 години лунала повітряна тривога: у Білорусі літали винищувачі
Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 19 січня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Небезпека тривала понад 1,5 години. 

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram

Деталі: О 10:12 сирени почали лунати на південному сході, тоді у столиці, і врешті за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Реклама:

Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Беларускі Гаюн повідомляє про підняття в Білорусі в повітря винищувачів і літака дальнього радіолокаційного стеження.

Зокрема о 09:58 у Мачулищах злетів ДРЛС А-50У ПКС РФ з реєстр. номером RF-50608, а також два винищувачі МіГ-31К ПКС РФ. 

ВІДЕО ДНЯ

Аналітичний проєкт повідомляє, що з самого ранку в Білорусі зафіксовано збільшення авіаактивності, оскільки в країні розпочався 2-й етап спільного льотно-тактичного навчання ЗС РБ і РФ.

Наразі авіаційні підрозділи розпочали виконання завдань – над Білоруссю фіксують польоти гелікоптерів ПКС РФ, а також у Барановичах розпочалися тренувальні польоти винищувачів. 

Оновлено: Об 11:48 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала трохи більше 1,5 години.

Беларускі Гаюн повідомив, що винищувачі у Мачулищах сіли.

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійнаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
повітряна тривога
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Україною ширилася тривога через загрозу балістики та авіації
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
Останні новини
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
Усі новини...
Реклама: