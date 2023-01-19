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По всій Україні 1,5 години лунала повітряна тривога: у Білорусі літали винищувачі

Ірина БалачукЧетвер, 19 січня 2023, 11:55
Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 19 січня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Небезпека тривала понад 1,5 години. 

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram

Деталі: О 10:12 сирени почали лунати на південному сході, тоді у столиці, і врешті за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Беларускі Гаюн повідомляє про підняття в Білорусі в повітря винищувачів і літака дальнього радіолокаційного стеження.

Зокрема о 09:58 у Мачулищах злетів ДРЛС А-50У ПКС РФ з реєстр. номером RF-50608, а також два винищувачі МіГ-31К ПКС РФ. 

Аналітичний проєкт повідомляє, що з самого ранку в Білорусі зафіксовано збільшення авіаактивності, оскільки в країні розпочався 2-й етап спільного льотно-тактичного навчання ЗС РБ і РФ.

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Наразі авіаційні підрозділи розпочали виконання завдань – над Білоруссю фіксують польоти гелікоптерів ПКС РФ, а також у Барановичах розпочалися тренувальні польоти винищувачів. 

Оновлено: Об 11:48 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала трохи більше 1,5 години.

Беларускі Гаюн повідомив, що винищувачі у Мачулищах сіли.

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійнаБілорусь
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