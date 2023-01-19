Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По всей Украине 1,5 часа звучала воздушная тревога: в Беларуси летали истребители

Ирина БалачукЧетверг, 19 января 2023, 11:55
Скриншот из alerts.in.ua

Утром 19 января по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Опасность длилась чуть более 1,5 часа.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: В 10:12 сирены начали звучать на юго-востоке, потом в столице, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Сигнал тревоги означает угрозу ударов с воздуха и ракетных ударов. В это время необходимо пройти в укрытие. 

Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в Беларуси в воздух истребителей и самолета дальнего радиолокационного слежения.

В частности в 09:58 в Мачулищах взлетел ДРЛО А-50У ВКС РФ с рег. номером RF-50608, а также два истребителя МиГ-31К ВКС РФ.

Аналитический проект сообщает, что самого утра в Беларуси зафиксировано увеличение авиаактивности, поскольку в стране начался 2-й этап совместного летно-тактического учения ВС РБ и РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас авиационные подразделения приступили к выполнению задач – над Беларусью фиксируются полеты вертолетов ВКС РФ, так же в Барановичах начались тренировочные полеты истребителей.

Обновлено: В 11:48 тревоги начали отменять. Угроза длилась чуть более 1,5 часа.

Беларускі Гаюн сообщил, что истребители в Мачулищах сели.

Темы: воздушная тревогаУкраинавойнаБеларусь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Под завалами многоэтажки в Днепре нашли большую сумму денег – мер

Остин: У России серьезные боевые потери и заканчиваются боеприпасы

видеоНедалеко от резиденции Путина в Москве установили ПВО - СМИ

Финляндия анонсировала самый большой пакет помощи для Украины с тяжелым вооружением

фото, видеоЗадержаны семь предателей, которые корректировали ракетные удары по Днепру

Штайнмайер вступился за осторожный подход Шольца к поставке оружия Украине

Все новости...
воздушная тревога
Россиянам не хватает баллистики, они будут чаще применять ракеты С-300 и С-400 – Игнат
В Украине больше двух часов длилась воздушная тревога
Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января
Последние новости
14:54
Кадыров говорит, что начал готовить к войне в Украине местных священников
14:53
видеоВ Соледаре артиллеристы ВСУ разнесли штаб и склад "вагнеровцев"
14:38
ОП и воздушники высмеяли Москву из-за размещения ПВО на крышах домов
14:33
обновлено от 12:44Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: в Беларуси взлетал истребитель МиГ
14:27
ВАКС перенес заседание по избранию меры пресечения Коболеву
14:24
фото В Одесской области чиновник речпорта помогал готовить ракетные удары: его разоблачили
14:13
На Львовщине пограничники задержали "многодетного отца", не знавшего дат рождения детей
14:12
Россия в прошлом году снизила импорт солнечных панелей из Китая на 40%
14:11
ОАСК противоправно отдал Беличанский лес области – Движение ЧЕСТНО
14:00
обновлено от 10:50, фотоРоссияне утром обстреляли Краматорск: ракета упала возле детсада, есть погибший
Все новости...