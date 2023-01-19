По всей Украине 1,5 часа звучала воздушная тревога: в Беларуси летали истребители

Утром 19 января по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Опасность длилась чуть более 1,5 часа.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: В 10:12 сирены начали звучать на юго-востоке, потом в столице, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

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Сигнал тревоги означает угрозу ударов с воздуха и ракетных ударов. В это время необходимо пройти в укрытие.

Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в Беларуси в воздух истребителей и самолета дальнего радиолокационного слежения.

В частности в 09:58 в Мачулищах взлетел ДРЛО А-50У ВКС РФ с рег. номером RF-50608, а также два истребителя МиГ-31К ВКС РФ.

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Аналитический проект сообщает, что самого утра в Беларуси зафиксировано увеличение авиаактивности, поскольку в стране начался 2-й этап совместного летно-тактического учения ВС РБ и РФ.

Сейчас авиационные подразделения приступили к выполнению задач – над Беларусью фиксируются полеты вертолетов ВКС РФ, так же в Барановичах начались тренировочные полеты истребителей.

Обновлено: В 11:48 тревоги начали отменять. Угроза длилась чуть более 1,5 часа.

Беларускі Гаюн сообщил, что истребители в Мачулищах сели.