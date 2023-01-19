Медведєв перед "Рамштайном" знову погрожує ядерною війною

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" почав знову погрожувати, що програш Росії у звичайній війні може спровокувати початок ядерної війни.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Посіпака Путіна нагадав, що 20 січня відбудеться зустріч міністрів оборони країн, що підтримують Україну, на базі США в Рамштайні.

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За його словами, на цій зустрічі "великі воєначальники обговорюватимуть нову тактику і стратегію, а також постачання в Україну нового важкого озброєння і ударних систем".

Пряма мова Медведєва: "І це відразу після форуму в Давосі, де недорозвинені політичні тусовщики як мантру повторювали: "Щоб домогтися миру, Росія повинна програти".

І жодному з убогих не спадає на думку зробити наступний з цього елементарний висновок: програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної".

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Деталі: За словами Медведєва, "ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля".

Він вважає, що "це має бути очевидно будь-якій людині, навіть західному політику".

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