Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв перед "Рамштайном" знову погрожує ядерною війною

Ірина БалачукЧетвер, 19 січня 2023, 09:39
Медведєв перед Рамштайном знову погрожує ядерною війною
Дмитро Медведєв. Фото РИА Новости

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" почав знову погрожувати, що програш Росії у звичайній війні може спровокувати початок ядерної війни.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Посіпака Путіна нагадав, що 20 січня відбудеться зустріч міністрів оборони країн, що підтримують Україну, на базі США в Рамштайні. 

Реклама:

За його словами, на цій зустрічі "великі воєначальники обговорюватимуть нову тактику і стратегію, а також постачання в Україну нового важкого озброєння і ударних систем".

Пряма мова Медведєва: "І це відразу після форуму в Давосі, де недорозвинені політичні тусовщики як мантру повторювали: "Щоб домогтися миру, Росія повинна програти".

І жодному з убогих не спадає на думку зробити наступний з цього елементарний висновок: програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами Медведєва, "ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля".

Він вважає, що "це має бути очевидно будь-якій людині, навіть західному політику".

Передісторія:

Теми: Росіявійнаядерна зброяМедведєв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
Останні новини
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
Усі новини...
Реклама: