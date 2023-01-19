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Медведев перед "Рамштайном" снова угрожает ядерной войной

Ирина БалачукЧетверг, 19 января 2023, 10:39
Дмитрий Медведев. Фото РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне встречи в формате "Рамштайн" начала снова угрожать, что проигрыш России в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Прихвостень Путина напомнил, что 20 января состоится встреча министров обороны стран, поддерживающих Украину, на базе США в Рамштайне.  

По его словам, на этой встрече "великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжёлого вооружения и ударных систем".

Прямая речь Медведева: "И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть".

И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".

Детали: По словам Медведева, "ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба".

Он считает, что "это должно быть очевидно любому человеку, даже западному политику".

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Темы: Росcиявойнаядерное оружиеМедведев
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