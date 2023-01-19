Медведев перед "Рамштайном" снова угрожает ядерной войной
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне встречи в формате "Рамштайн" начала снова угрожать, что проигрыш России в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны.
Источник: Медведев в Telegram
Детали: Прихвостень Путина напомнил, что 20 января состоится встреча министров обороны стран, поддерживающих Украину, на базе США в Рамштайне.
По его словам, на этой встрече "великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжёлого вооружения и ударных систем".
Прямая речь Медведева: "И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть".
И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".
Детали: По словам Медведева, "ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба".
Он считает, что "это должно быть очевидно любому человеку, даже западному политику".
Предыстория:
- 20 января состоится уже восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".