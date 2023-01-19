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Кремль відповів на слова Зеленського про невпевненість в існуванні Путіна

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 січня 2023, 12:32
Президент РФ Володимир Путін на тлі хромакея, ілюстартивне фото з відкритих джерел

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін "є і буде", коментуючи слова Володимира Зеленського про невпевненість в існуванні Путіна наразі.

Джерело: російський РБК

Пряма мова: "Зрозуміло, що і Росія, і Путін для України і для Зеленського – це велика проблема. І зрозуміло, що суто психологічно пан Зеленський волів би, щоб ні Росії, ні Путіна не було". 

Деталі: Пєсков думає, що чим раніше українська влада "усвідомить, що Росія і Путін є і будуть", і що доведеться "відмовитися від усього антиросійського", тим нібито краще буде для України.

Передісторія:

  • Уранці 19 січня президент Володимир Зеленський заявив, що не зовсім упевнений у тому, що Володимир Путін ще живий, згадавши, зокрема, використання президентом Росії хромакеїв.
  • Він також сказав, що для мирних переговорів Росії слід спочатку знайти "когось", а потім уже пропонувати "щось".

Теми: ПутінЗеленськийпрезидент
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