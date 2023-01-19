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Кремль ответил на слова Зеленского о неуверенности в существовании Путина

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 января 2023, 11:32
Кремль ответил на слова Зеленского о неуверенности в существовании Путина
Президент РФ Владимир Путин на фоне хромакея, иллюстартивное фото из открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "есть и будет", комментируя слова Владимира Зеленского о неуверенности в существовании Путина на данный момент.

Источник: российский РБК

Прямая речь: "Понятно, что и Россия, и Путин для Украины и для Зеленского – это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было". 

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Детали: Песков думает, что чем раньше украинская власть "осознает, что Россия и Путин есть и будут", и что придется "отказаться от всего антироссийского", тем якобы лучше будет для Украины.

Предыстория:

  • Утром 19 января президент Владимир Зеленский заявил, что не совсем уверен в том, что Владимир Путин еще жив, упомянув, в частности, использование президентом России хромакеев.
  • Он также сказал, что для мирных переговоров России следует сначала найти "кого-то", а потом уже предлагать "что-то".

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Темы: ПутинЗеленскийпрезидент
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