Кремль ответил на слова Зеленского о неуверенности в существовании Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "есть и будет", комментируя слова Владимира Зеленского о неуверенности в существовании Путина на данный момент.

Источник: российский РБК

Прямая речь: "Понятно, что и Россия, и Путин для Украины и для Зеленского – это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было".

Детали: Песков думает, что чем раньше украинская власть "осознает, что Россия и Путин есть и будут", и что придется "отказаться от всего антироссийского", тем якобы лучше будет для Украины.

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