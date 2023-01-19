На півночі від Києва буде чутно вибухи - ОВА
Четвер, 19 січня 2023, 11:33
На півночі від Києва у Вишгородському районі вдень будуть знищувати вибухонебезпечні предмети, через що мешканці можуть чути вибухи.
Джерела: повідомлення Київської обласної військової адміністрації
Дослівно: "19 січня, о 12:30 на території Вишгородського району пройде знищення вибухонебезпечних предметів".
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Передісторія: У суботу 14 січня Росія завдала ракетного удару по Україні. Того дня українська ППО знищила 25 із 38 російських ракет різних типів.