На півночі від Києва буде чутно вибухи - ОВА

На півночі від Києва у Вишгородському районі вдень будуть знищувати вибухонебезпечні предмети, через що мешканці можуть чути вибухи.

Джерела: повідомлення Київської обласної військової адміністрації

Дослівно: "19 січня, о 12:30 на території Вишгородського району пройде знищення вибухонебезпечних предметів".

Передісторія: У суботу 14 січня Росія завдала ракетного удару по Україні. Того дня українська ППО знищила 25 із 38 російських ракет різних типів.