На севере от Киева будут слышны взрывы - ОВА

На севере от Киева в Вышгородском районе днем будут уничтожать взрывоопасные предметы, из-за чего жители могут слышать взрывы.

Источники: сообщение Киевской областной военной администрации

Дословно: "19 января, в 12:30 на территории Вышгородского района пройдет уничтожение взрывоопасных предметов".

Предыстория: В субботу 14 января Россия нанесла ракетный удар по Украине. В тот день украинская ПВО уничтожила 25 из 38 российских ракет различных типов.