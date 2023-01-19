На севере от Киева будут слышны взрывы - ОВА
Четверг, 19 января 2023, 11:33
На севере от Киева в Вышгородском районе днем будут уничтожать взрывоопасные предметы, из-за чего жители могут слышать взрывы.
Источники: сообщение Киевской областной военной администрации
Дословно: "19 января, в 12:30 на территории Вышгородского района пройдет уничтожение взрывоопасных предметов".
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Предыстория: В субботу 14 января Россия нанесла ракетный удар по Украине. В тот день украинская ПВО уничтожила 25 из 38 российских ракет различных типов.