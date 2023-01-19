За добу окупанти поранили 8 цивільних на Донеччині і Херсонщині – ОП

За минулу добу внаслідок обстрілів окупантів було поранено 8 мирних мешканців, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Джерело: Тимошенко у Telegram

Деталі: За даними обласних військових адміністрацій, було поранено 4 людини у Донецькій області, і ще 4 – у Херсонській області.

Що було раніше: Російські військові за минулу добу обстріляли коледж на Херсонщині, два дитсадки на Харківщині та Донеччині, а також завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту Донецької області.