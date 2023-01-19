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За сутки оккупанты ранили 8 гражданских в Донецкой и Херсонской областях - ОП

Станислав ПогориловЧетверг, 19 января 2023, 11:37
За сутки оккупанты ранили 8 гражданских в Донецкой и Херсонской областях - ОП
Иллюстративное фото ГСЧС

За минувшие сутки в результате обстрелов оккупантов были ранены 8 мирных жителей, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Источник: Тимошенко в Telegram

Детали: По данным областных военных администраций, были ранены 4 человека в Донецкой области, и еще 4 - в Херсонской области.

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Что предшествовало: Российские военные за минувшие сутки обстреляли колледж в Херсонской области, два детсада в Харьковской и Донецкой областях, а также нанесли ракетный удар по энергетическому объекту Донецкой области.

Темы: войнаУкраинаРосcияжертвы
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