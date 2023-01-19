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Сили оборони знищили угруповання росіян та ворожу техніку на Кінбурнській косі

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 січня 2023, 15:19
СКРИНШОТ ІЗ МАПИ DEEP STATE

Минулої доби на Кінбурнській косі Миколаївської області Сили оборони знищили близько 10 російських загарбників і ворожу техніку.

Джерело: керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону 19 січня

Пряма мова: "Ми продовжуємо бойове відпрацювання по тих позиціях, які ворог час від часу там займає, щоб атакувати Очаківський напрямок. Наша робота досить результативна і за минулу добу є знищення автомобільної техніки і до 10 одиниць ворога. Це говорить про те, що спокою їм там немає".

Деталі: Водночас Гуменюк опяснила, що поки росіяни мають суходолом коридор доступу на Кінбурнську косу, вони можуть замінювати сили, які перекидають з лівобережної Херсонщини, щоб завдавати ураження по Очаківській і Куцурубській громаді.

Зокрема минулої доби внаслідок обстрілів в Очаківській громаді є руйнування і пошкодження житлових будинків.

Речниця Сил оборони півдня наголосила, що воро продовжує терор цивільного населення.

Вогонь росіяни відкривають із реактивних систем залпового вогню, в тому числі з використанням запальних боєприпасів, які заборонені Женевською конвенцією.

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За словами Гуменюк, росіяни б'ють вогнем по прибережній зоні і намагаються зашкодити портовій інфраструктурі Очакова.

Нагадаємо: В Силах оборони півдня раніше пояснювали, що питання контролю над Кінбурнською косою можливо вирішити лише під час повного звільнення Херсонської області, окреме звільнення коси не є доцільним.

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Теми: Миколаївська областьвійна
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