Силы обороны уничтожили группировку россиян и вражескую технику на Кинбурнской косе

За прошедшие сутки на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 19 января

Прямая речь: "Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна и за минувшие сутки есть уничтожение автомобильной техники и до 10 единиц врага. Это говорит о том, что покоя им там нет".

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Детали: В то же время Гуменюк объяснила, что пока россияне имеют по суше коридор доступа на Кинбурнскую косу, они могут заменять силы, которые перебрасывают с левобережной Херсонщины, чтобы наносить поражения по Очаковской и Куцурубской общине.

В частности за прошедшие сутки в результате обстрелов в Очаковской общине есть разрушения и повреждения жилых домов.

Спикер Сил обороны юга отметила, что враг продолжает террор гражданского населения.

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Огонь россияне открывают из реактивных систем залпового огня, в том числе с использованием зажигательных боеприпасов, которые запрещены Женевской конвенцией.

По словам Гуменюк, россияне бьют огнем по прибрежной зоне и пытаются навредить портовой инфраструктуре Очакова.

Напомним: В Силах обороны юга ранее объясняли, что вопрос контроля над Кинбурнской косой возможно решить только во время полного освобождения Херсонской области, отдельное освобождение косы не является целесообразным.

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