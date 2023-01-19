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У четвер російські МіГи в Білорусі злітали з "Кинджалами"

Четвер, 19 січня 2023, 15:51
скриншот з відео

У четвер в Білорусі російські винищувачі МіГ-31К злітали із гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Джерело: аналітична група "Беларускі Гаюн", що оцінює відео Міноборони Білорусі

Дослівно: "Міноборони РБ опублікувало відео сьогоднішніх злетів МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому в Мачулищах.

На кадрах відомства, а точніше телеканалу ВоенТВ, можна помітити, що МіГ-31К здійснювали злети разом із гіперзвуковими аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

Передісторія: В Україні під час польотів російських МіГів у четвер оголошували повітряну тривогу по всій території.

Теми: РосіяБілорусьавіа
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