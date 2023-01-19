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В четверг российские МиГи в Беларуси взлетали с "Кинжалами"

Четверг, 19 января 2023, 15:51

В четверг в Беларуси российские истребители МиГ-31К взлетали с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Источник: аналитическая группа "Беларускі Гаюн", оценивающая видео Минобороны Беларуси

Дословно: "Минобороны РБ опубликовало видео сегодняшних взлетов МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома в Мачулищах.

На кадрах ведомства, а точнее телеканала ВоенТВ, можно заметить, что МиГ-31К осуществляли взлеты вместе с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

Предыстория: В Украине во время полетов российских МиГов в четверг объявляли воздушную тревогу по всей территории.

Темы: РосcияБеларусьавиа
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