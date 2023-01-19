В четверг российские МиГи в Беларуси взлетали с "Кинжалами"
Четверг, 19 января 2023, 15:51
В четверг в Беларуси российские истребители МиГ-31К взлетали с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник: аналитическая группа "Беларускі Гаюн", оценивающая видео Минобороны Беларуси
Дословно: "Минобороны РБ опубликовало видео сегодняшних взлетов МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома в Мачулищах.
На кадрах ведомства, а точнее телеканала ВоенТВ, можно заметить, что МиГ-31К осуществляли взлеты вместе с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".
Предыстория: В Украине во время полетов российских МиГов в четверг объявляли воздушную тревогу по всей территории.