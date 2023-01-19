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"Сущий біс Епіфаній" і "владні Іроди": щодо намісника Києво-Печерської лаври відкрили провадження

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 січня 2023, 15:58
Сущий біс Епіфаній і владні Іроди: щодо намісника Києво-Печерської лаври відкрили провадження
Павло (Лебідь). фото УПЦ МП

За зверненням народного депутата Ярослава Юрчишина Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо митрополита УПЦ МП, намісника Києво-Печерської лаври Павла.

Джерело: Юрчишин у Telegram, який оприлюднив відповідь ОГП, та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань

Деталі: Нардеп каже, що на його думку в різдвяній промові церковник УПЦ МП дозволив собі слова, які сіють розбрат серед вірян. А саме:

"Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет, самосвят – Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся "мерзенність" розпочалася з Філарета.

Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали "гоніння" на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського . Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа".
 
Офіс генпрокурора зазначив, що обставини, викладені нардепом, будуть перевірені під час досудового розслідування. Відомості в ЄРДР внесені з кваліфікацією "розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті" поєднане з обманом.

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Довідково: Відповідно до статті 214 КПК України, за слідчим та прокурором закріплений обов’язок внести до ЄРДР відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Це імперативна норма. Після цього вже орган досудового розслідування має перевірити обставини, викладені у зверненні, та надати їм правову оцінку.

Теми: УПЦ МПОфіс генпрокурора
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