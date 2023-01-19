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"Сущий бес Епифаний" и "властные Ироды": по наместнику Киево-Печерской лавры завели дело

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 января 2023, 15:58
Сущий бес Епифаний и властные Ироды: по наместнику Киево-Печерской лавры завели дело
Павел (Лебедь). фото УПЦ МП

По обращению народного депутата Ярослава Юрчишина Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении митрополита УПЦ МП, наместника Киево-Печерской лавры Павла.

Источник: Юрчишин в Telegram, который обнародовал ответ ОГП, и выписку из Единого реестра досудебных расследований

Детали: Нардеп говорит, что, по его мнению, в рождественской речи церковник УПЦ МП позволил себе слова, которые сеют раздор среди верующих. А именно:

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"Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник это Филарет, самосвят - Епифаний. Мне говорят помянуть Епифания. Кого - сущего беса? Раскольника? Вся "мерзость" началась с Филарета.

Сегодня "властные Ироды" отвергают Христа, убивают не 14 тыс. младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали "гонения" на Церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группка безбожников, бандитов, которые ведут открытую войну против Церкви. Главное для них не война. Главное - уничтожить святую соборную и апостольскую Церковь. То есть нас с вами отвратить от Христа".
 
Офис генпрокурора отметил, что обстоятельства, изложенные нардепом, будут проверены во время досудебного расследования. Сведения в ЕРДР внесены с квалификацией "разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти" соединенное с обманом.

 
 

Справка: В соответствии со статьей 214 УПК Украины, за следователем и прокурором закреплена обязанность внести в ЕРДР сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления. Это императивная норма. После этого уже орган досудебного расследования должен проверить обстоятельства, изложенные в обращении, и дать им правовую оценку.

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Темы: УПЦ МПОфис генпрокурора
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