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"Фортеця Бахмут": прикордонники стримали штурм ворога і збили два повітряні шпигуни

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 січня 2023, 17:38
ілюстративне фото ДПСУ

Прикордонники стримали ворожий штурм на Бахмутському напрямку та збили два російські розвідувальні безпілотники.

Джерело: Державна прикордонна служба 

Деталі: Повідомляється, що ворог атакував позиції українських захисників уранці на одному з напрямків міста-фортеці Бахмут.

Прикордонні підрозділи дали відсіч штурмовим групам загарбників, які упродовж дня посилювали наступ й активно підтримували свої дії артилерією.

Дослівно: "Наші воїни витримали та відбили напад окупантів у стрілецькому бою, знищивши частину штурмовиків. За день прикордонники знешкодили 21 окупанта, 11 із них двохсоті, ще 10 поранено".

Деталі: Крім цього на одній з бойових позицій в районі Бахмута прикордонники помітили два ворожих безпілотники, що вели розвідку позицій Сил оборони. Повідомляється, що влучними пострілами зі стрілецької зброї цілі було знищено.

За даними УП, ці події мали місце напередодні – 18 січня.

Теми: БахмутДонецька областьПрикордонна служба
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