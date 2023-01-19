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"Крепость Бахмут": пограничники сдержали штурм врага и сбили два воздушных шпиона

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 января 2023, 17:38
иллюстративное фото ГПСУ

Пограничники сдержали вражеский штурм на Бахмутском направлении и сбили два российских разведывательных беспилотника.

Источник: Государственная пограничная служба 

Детали: Сообщается, что враг атаковал позиции украинских защитников утром на одном из направлений города-крепости Бахмут.

Пограничные подразделения дали отпор штурмовым группам захватчиков, которые в течение дня усиливали наступление и активно поддерживали свои действия артиллерией.

Дословно: "Наши воины выдержали и отразили нападение оккупантов в стрелковом бою, уничтожив часть штурмовиков. За день пограничники обезвредили 21 оккупанта, 11 из них двухсотые, еще 10 ранены".

Детали: Кроме этого на одной из боевых позиций в районе Бахмута пограничники заметили два вражеских беспилотника, которые вели разведку позиций Сил обороны. Сообщается, что точными выстрелами из стрелкового оружия цели были уничтожены.

По данным УП, эти события имели место накануне - 18 января.

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Темы: БахмутДонецкая областьПограничная служба
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