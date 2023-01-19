"Крепость Бахмут": пограничники сдержали штурм врага и сбили два воздушных шпиона

Пограничники сдержали вражеский штурм на Бахмутском направлении и сбили два российских разведывательных беспилотника.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что враг атаковал позиции украинских защитников утром на одном из направлений города-крепости Бахмут.

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Пограничные подразделения дали отпор штурмовым группам захватчиков, которые в течение дня усиливали наступление и активно поддерживали свои действия артиллерией.

Дословно: "Наши воины выдержали и отразили нападение оккупантов в стрелковом бою, уничтожив часть штурмовиков. За день пограничники обезвредили 21 оккупанта, 11 из них двухсотые, еще 10 ранены".

Детали: Кроме этого на одной из боевых позиций в районе Бахмута пограничники заметили два вражеских беспилотника, которые вели разведку позиций Сил обороны. Сообщается, что точными выстрелами из стрелкового оружия цели были уничтожены.

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По данным УП, эти события имели место накануне - 18 января.