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Данія передасть Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 16:45

Данія відправляє в Україну самохідні артилерійські установки Caesar французького виробництва.

Про це заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен після зустрічі в Раді з питань зовнішньої політики, пише "Європейська правда".

"Це дуже велика і значна допомога. Ми були в постійному контакті з українцями щодо артилерії Caesar, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку данського парламенту, щоб передати її на боротьбу за свободу України", - заявив міністр.

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Уряд вирішив передати всі 19 гаубиць Caesar, замовлені у Франції. За словами міністра оборони, це рішення підтримала вся Рада зовнішньої політики.

Запит України поставив данських політиків перед дилемою, оскільки система озброєнь також важлива для данської оборони для створення 1-ї бригади чисельністю 4 тисячі осіб, яку Данія пообіцяла НАТО.

Передача супроводжуватиметься пакетом навчання та освітніх програм для українців.

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Данське оборонне відомство придбало 15 артилерійських систем, які були передані у 2020 році, а також ще чотири, постачання яких заплановане на 2023 рік.

Теми: ДаніяУкраїназброя
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