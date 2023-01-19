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Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 17:45

Дания отправляет в Украину самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства.

Об этом заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен после встречи в Совете по вопросам внешней политики, пишет "Европейская правда".

"Это очень большая и значительная помощь. Мы были в постоянном контакте с украинцами по артиллерии Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку датского парламента, чтобы передать ее на борьбу за свободу Украины", - заявил министр.

Правительство решило передать все 19 гаубиц Caesar, заказанные во Франции. По словам министра обороны, это решение поддержал весь Совет внешней политики.

Запрос Украины поставил датских политиков перед дилеммой, поскольку система вооружений также важна для датской обороны для создания 1-й бригады численностью 4000 человек, которую Дания пообещала НАТО.

Передача будет сопровождаться пакетом обучения и образовательных программ для украинцев.

Датское оборонное ведомство приобрело 15 артиллерийских систем, которые были переданы в 2020 году, а также еще четыре, поставка которых запланирована на 2023 год.

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Темы: ДанияУкраинаоружие
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