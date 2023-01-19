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У Раду подали проєкт закону, що забороняє діяльність церков, якими дистанційно керують з Росії

Альона Мазуренко Четвер, 19 січня 2023, 19:26
У Раду подали проєкт закону, що забороняє діяльність церков, якими дистанційно керують з Росії
ГЛАВА РПЦ ПАТРІАРХ КИРИЛО 6 СІЧНЯ 2022 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, якими керують з держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Проектом Закону передбачено внесення змін до ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", якими:

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унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України".

Деталі: Йдеться про проєкт закону № 8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" 

Згідно із довідки на сайті парламенту, ініціатором документу є глава українського уряду Денис Шмигаль.

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Наразі законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді та передали на розгляд керівництву.

Водночас, текст законопроєкту на сайті Ради відсутній.

Мельничук зазначає, що ініціатива спрямована на "забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів".

Теми: церкварелігіяУПЦ МПВерховна Рада
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