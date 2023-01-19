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В Раду подали проект закона, запрещающий деятельность церквей, которыми руководят из России

Алена МазуренкоЧетверг, 19 января 2023, 19:26
В Раду подали проект закона, запрещающий деятельность церквей, которыми руководят из России
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 6 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, который запрещает деятельность в Украине религиозных организаций, которыми руководят из государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", которыми:

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исключается деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины".

Детали: Речь идет о проекте закона № 8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" 

Согласно справке на сайте парламента инициатором документа является глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

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Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде и передали на рассмотрение руководству.

В то же время, текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Мельничук отмечает, что инициатива направлена на "обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов".

Темы: церковьрелигияУПЦ МПВерховная Рада
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