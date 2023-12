У Москві помітили щось схоже на ЗРПК "Панцир-С1" на даху Міноборони РФ

Російські ЗМІ та пабліки у соцмережах публікують фото і відео нібито зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1", встановлених на дахах кількох будівель у Москві, зокрема, на даху Міноборони. Наразі не відомо, чи дійсно росіяни встановили зброю на дахах.

Джерело: Meduza, російська служба BBC, "Новая газета Европа"

Деталі: Російські телеграм-канали розповсюдили кілька відеозаписів, на яких, як стверджується, показано момент встановлення ЗРПК "Панцир-С1" на будинку 8 у Тетеринському провулку, що в Москві.

OSINT-аналітик Майкл Горовіц опублікував фото будівлі міністерства оборони РФ на Фрунзенській набережній, де нібито також встановили "Панцир-С1".

