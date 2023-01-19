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У Москві помітили щось схоже на ЗРПК "Панцир-С1" на даху Міноборони РФ

Альона Мазуренко Четвер, 19 січня 2023, 20:26
У Москві помітили щось схоже на ЗРПК Панцир-С1 на даху Міноборони РФ
фото з Twitter Боровіца

Російські ЗМІ та пабліки у соцмережах публікують фото і відео нібито зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1", встановлених на дахах кількох будівель у Москві, зокрема, на даху Міноборони. Наразі не відомо, чи дійсно росіяни встановили зброю на дахах.

Джерело: Meduza, російська служба BBC, "Новая газета Европа"

Деталі: Російські телеграм-канали розповсюдили кілька відеозаписів, на яких, як стверджується, показано момент встановлення ЗРПК "Панцир-С1" на будинку 8 у Тетеринському провулку, що в Москві.

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OSINT-аналітик Майкл Горовіц опублікував фото будівлі міністерства оборони РФ на Фрунзенській набережній, де нібито також встановили "Панцир-С1".

Влада Москви та міністерство оборони РФ поки не коментували цих повідомлень.

ВІДЕО ДНЯ

На початку тижня в російських телеграм-каналах з'явилися фотографії ЗРК С-400, які бачили в районі нацпарку "Лосиний острів" і на полях Тімірязєвської сільгоспакадемії в Москві. ЗМІ повідомляли, що в "Лосиному острові" вирубали дерева, щоб створити майданчик для ЗРК.

"Панцир-С1" призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від засобів повітряного нападу.

Теми: РосіяМіноборонизброя
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