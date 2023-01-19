Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві помітили щось схоже на ЗРПК "Панцир-С1" на даху Міноборони РФ

Альона Мазуренко Четвер, 19 січня 2023, 21:26
фото з Twitter Боровіца

Російські ЗМІ та пабліки у соцмережах публікують фото і відео нібито зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1", встановлених на дахах кількох будівель у Москві, зокрема, на даху Міноборони. Наразі не відомо, чи дійсно росіяни встановили зброю на дахах.

Джерело: Meduza, російська служба BBC, "Новая газета Европа"

Деталі: Російські телеграм-канали розповсюдили кілька відеозаписів, на яких, як стверджується, показано момент встановлення ЗРПК "Панцир-С1" на будинку 8 у Тетеринському провулку, що в Москві.

OSINT-аналітик Майкл Горовіц опублікував фото будівлі міністерства оборони РФ на Фрунзенській набережній, де нібито також встановили "Панцир-С1".

Влада Москви та міністерство оборони РФ поки не коментували цих повідомлень.

На початку тижня в російських телеграм-каналах з'явилися фотографії ЗРК С-400, які бачили в районі нацпарку "Лосиний острів" і на полях Тімірязєвської сільгоспакадемії в Москві. ЗМІ повідомляли, що в "Лосиному острові" вирубали дерева, щоб створити майданчик для ЗРК.

ВІДЕО ДНЯ

"Панцир-С1" призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від засобів повітряного нападу.

Теми: РосіяМіноборонизброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти

фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю

Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО

Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

У США оцінили приблизні втрати Росії в Україні: "значно більше" 100 тисяч

США визнають ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, будуть нові санкції

Усі новини...
Росія
На Одещині на пляж прибило російську міну
ОП і повітряники висміяли Москву через розміщення ППО на дахах будинків
Британія долучилась до країн, які домагатимуться притягнення до відповідальності керівництва РФ
Останні новини
03:31
Росіянин і британець допомагали Вексельбергу приховати супер’яхту від санкцій – Мін’юст США
02:59
Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден
01:58
США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти
00:49
В Україні загинув колишній "морський котик" зі США
00:25
Обстріли Сумщини: за добу 27 прильотів від росіян
23:57
"Прорив": українські танкісти почнуть навчання на німецьких "Леопардах 2"
23:40
Прем'єра Британії оштрафували за непристебнутий ремінь в авто
23:38
Українці "ось-ось" почнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії
23:23
фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю
23:08
фото"Нехай підходять поближче": мусульмани України відповіли Кадирову
Усі новини...