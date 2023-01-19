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В Москве заметили нечто похожее на ЗРПК "Панцирь-С1" на крыше Минобороны РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 19 января 2023, 21:26
фото из Twitter Боровица

Российские СМИ и паблики в соцсетях публикуют фото и видео якобы зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", установленных на крышах нескольких зданий в Москве, в частности, на крыше Минобороны. Пока не известно, действительно ли россияне установили оружие на крышах.

Источник: Meduza, русская служба BBC, "Новая газета Европа"

Детали: Российские телеграмм-каналы распространили несколько видеозаписей, на которых, как утверждается, показан момент установки ЗРПК "Панцирь-С1" на доме 8 в Тетеринском переулке, что в Москве.

OSINT-аналитик Майкл Горовиц опубликовал фотографию здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, где, якобы также установлен "Панцирь-С1".

Власти Москвы и министерство обороны РФ пока не комментировали эти сообщения.

В начале недели в российских телеграм-каналах появились фотографии ЗРК С-400, которые видели в районе нацпарка "Лосиный остров" и на полях Тимирязевской сельхозакадемии в Москве. СМИ сообщали, что в "Лосином острове" вырубили деревья, чтобы создать площадку для ЗРК.

ВИДЕО ДНЯ

"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения.

Темы: РосcияМинобороныоружие
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