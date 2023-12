В Москве заметили нечто похожее на ЗРПК "Панцирь-С1" на крыше Минобороны РФ

Российские СМИ и паблики в соцсетях публикуют фото и видео якобы зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", установленных на крышах нескольких зданий в Москве, в частности, на крыше Минобороны. Пока не известно, действительно ли россияне установили оружие на крышах.

Источник: Meduza, русская служба BBC, "Новая газета Европа"

Детали: Российские телеграмм-каналы распространили несколько видеозаписей, на которых, как утверждается, показан момент установки ЗРПК "Панцирь-С1" на доме 8 в Тетеринском переулке, что в Москве.

OSINT-аналитик Майкл Горовиц опубликовал фотографию здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, где, якобы также установлен "Панцирь-С1".

A sure sign things are going well for #Russia:



A pantsir air defense system has been deployed on the roof of the Russian Ministry of Defense in Moscow



🙃 pic.twitter.com/2y6Xa81S32