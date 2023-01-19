Зеленський вірить, що танки для України допоможуть посилити в РФ відчуття невдачі
Президент України Володимир Зеленський закликає посилювати у Росії відчуття того, що їм не вдасться здолати Україну, а одним із ключових елементів на цьому шляху називає надання України західних танків і згоду Німеччини на це.
Джерело: український президент у вечірньому зверненні 19 січня
Пряма мова: "Зараз ключове завдання нашої держави, усіх нас і наших партнерів – щодня посилювати в держави-терориста відчуття того, що їм не вдасться нічого добитися в Україні. Хоч би скільки часу вони відводили на війну. Хоч би які сили вони витрачали і скільки б своїх людей кинули на поле бою господарі Кремля.
Виконання цього завдання складається з різних елементів – як оборонних, так і політичних. Але один із найважливіших елементів – це танки. Сучасні західні танки, про постачання яких ми домовляємося з партнерами. І я дякую всім, хто вже ухвалив відповідні рішення".
Деталі: Зеленський подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був цього дня у Києві і закликає Європу ухвалити рішення про танки.
За словами президента України, "відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована, і зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків".
"Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною", – додав Зеленський.
"І маємо сьогодні одразу кілька потужних рішень партнерів у посиленні нашої оборони. Передусім у посиленні нашої артилерії", – сказав також український президент.
Зеленський подякував:
- Естонії – за черговий і найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги, за гаубиці та боєприпаси.
- Швеції – за новий військовий пакет, за NLAW, "Арчери" і БМП.
- Данії – за ухвалення рішення щодо "Цезарів" для українських воїнів.
- Литві – за новий військовий пакет, за зенітні гармати, амуніцію та гвинтокрили.
Пряма мова: "І готуємося до завтрашнього "Рамштайну" – очікуємо сильних рішень. Очікуємо потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів.
Дякую всім, хто захищає свободу разом із нами!".