Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський вірить, що танки для України допоможуть посилити в РФ відчуття невдачі

Олена РощінаЧетвер, 19 січня 2023, 23:53
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський закликає посилювати у Росії відчуття того, що їм не вдасться здолати Україну, а одним із ключових елементів на цьому шляху називає надання України західних танків і згоду Німеччини на це.

Джерело: український президент у вечірньому зверненні 19 січня  

Пряма мова: "Зараз ключове завдання нашої держави, усіх нас і наших партнерів – щодня посилювати в держави-терориста відчуття того, що їм не вдасться нічого добитися в Україні. Хоч би скільки часу вони відводили на війну. Хоч би які сили вони витрачали і скільки б своїх людей кинули на поле бою господарі Кремля.

Виконання цього завдання складається з різних елементів – як оборонних, так і політичних. Але один із найважливіших елементів – це танки. Сучасні західні танки, про постачання яких ми домовляємося з партнерами. І я дякую всім, хто вже ухвалив відповідні рішення". 

Деталі: Зеленський подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був цього дня у Києві і закликає Європу ухвалити рішення про танки.

За словами президента України, "відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована, і зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків".

"Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною", – додав Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

"І маємо сьогодні одразу кілька потужних рішень партнерів у посиленні нашої оборони. Передусім у посиленні нашої артилерії", – сказав також український президент. 

Зеленський подякував:

  • Естонії – за черговий і найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги, за гаубиці та боєприпаси.
  • Швеції – за новий військовий пакет, за NLAW, "Арчери" і БМП.
  • Данії – за ухвалення рішення щодо "Цезарів" для українських воїнів. 
  • Литві – за новий військовий пакет, за зенітні гармати, амуніцію та гвинтокрили.

Пряма мова: "І готуємося до завтрашнього "Рамштайну" – очікуємо сильних рішень. Очікуємо потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів.

Дякую всім, хто захищає свободу разом із нами!".

Теми: Зеленськийзброядопомога УкраїніНімеччина
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден

США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти

фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю

Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО

Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

У США оцінили приблизні втрати Росії в Україні: "значно більше" 100 тисяч

Усі новини...
Зеленський
Директор ЦРУ таємно відвідав Київ і розповів Зеленському про плани Росії – ЗМІ
Є всі передумови, щоб переговори про членство в ЄС стартували цього року – Зеленський
Зеленський зібрав Ставку, йому доповів командувач "найбільш гарячого" напрямку
Останні новини
06:47
Американські аналітики пояснили, навіщо на будинках в Москві розмістили ППО
05:58
Кадиров хоче, щоби чеченські силовики виконували суддівські функції на окупованих територіях – ISW
04:59
Французькі підприємці придбали для Харкова понад 180 генераторів
03:58
З приходом Маска Twitter покинули 80% співробітників – ЗМІ
03:31
Росіянин і британець допомагали Вексельбергу приховати супер’яхту від санкцій – Мін’юст США
02:59
Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден
01:58
США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти
00:49
В Україні загинув колишній "морський котик" зі США
00:25
Обстріли Сумщини: за добу 27 прильотів від росіян
23:57
"Прорив": українські танкісти почнуть навчання на німецьких "Леопардах 2"
Усі новини...