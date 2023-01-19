Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский верит, что танки для Украины помогут усилить у РФ ощущение неудачи

Елена РощинаЧетверг, 19 января 2023, 23:53
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призывает усиливать у России ощущение того, что им не удастся одолеть Украину, а одним из ключевых элементов на этом пути называет предоставление Украине западных танков и согласие Германии на это.

Источник: украинский президент в вечернем обращении 19 января

Прямая речь: "Сейчас ключевая задача нашего государства, всех нас и наших партнеров – ежедневно усиливать у государства-террориста ощущение того, что им не удастся ничего добиться в Украине. Сколько бы времени они ни отводили на войну. Какие бы силы они ни тратили и сколько бы своих людей ни бросили на поле боя хозяева Кремля.

Выполнение этой задачи состоит из различных элементов – как оборонительных, так и политических. Но один из самых важных элементов – это танки. Современные западные танки, о поставках которых мы договариваемся с партнерами. И я благодарю всех, кто уже принял соответствующие решения". 

Детали: Зеленский поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля, который был в этот день в Киеве и призывает Европу принять решение о танках.

По словам президента Украины, "соответствующая коалиция партнеров на самом деле уже сформирована, и сейчас мы ждем решения фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам".

"Верю, что сила немецкого лидерства останется неизменной", – добавил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

"И имеем сегодня сразу несколько мощных решений партнеров в усилении нашей обороны. Прежде всего в усилении нашей артиллерии", – сказал также украинский президент. 

Зеленский поблагодарил:

  • Эстонию – за очередной и самый большой от этой страны пакет вооруженной помощи, за гаубицы и боеприпасы.
  • Швецию – за новый военный пакет, за NLAW, "Арчеры" и БМП.
  • Дании – за принятие решения по "Цезарям" для украинских воинов. 
  • Литве – за новый военный пакет, за зенитные пушки, амуницию и вертолеты.

Прямая речь: "И готовимся к завтрашнему "Рамштайн" – ожидаем сильных решений. Ожидаем мощный пакет военной поддержки от Соединенных Штатов.

Спасибо всем, кто защищает свободу вместе с нами!".

Темы: Зеленскийоружиепомощь УкраинеГермания
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден

США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты

фотоСША передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием

Президент Молдовы: ведем "серьезные дискуссии" относительно возможного членства в НАТО

Следствие не может сказать, иранские ли дроны применяет Россия

В США оценили приблизительные потери России в Украине: "гораздо больше" 100 тысяч

Все новости...
Зеленский
Директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал Зеленскому о планах России – СМИ
Есть все предпосылки, чтобы переговоры о членстве в ЕС стартовали в этом году – Зеленский
Зеленский собрал Ставку, ему доложил командующий "самого горячего" направления
Последние новости
07:21
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов – сводка
06:47
Американские аналитики объяснили, зачем на домах в Москве разместили ПВО
05:58
Кадыров хочет, чтобы чеченские силовики выполняли судейские функции на оккупированных территориях – ISW
04:59
Французские предприниматели приобрели для Харькова более 180 генераторов
03:58
С приходом Маска Twitter покинули 80% сотрудников – СМИ
03:31
Россиянин и британец помогали Вексельбергу скрыть суперъяхту от санкций – Минюст США
02:59
Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден
01:58
США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты
00:49
В Украине погиб бывший "морской котик" из США
00:25
Обстрелы Сумщины: за сутки 27 прилетов от россиян
Все новости...