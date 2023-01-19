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Зеленский верит, что танки для Украины помогут усилить у РФ ощущение неудачи

Елена РощинаЧетверг, 19 января 2023, 22:53
Зеленский верит, что танки для Украины помогут усилить у РФ ощущение неудачи
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призывает усиливать у России ощущение того, что им не удастся одолеть Украину, а одним из ключевых элементов на этом пути называет предоставление Украине западных танков и согласие Германии на это.

Источник: украинский президент в вечернем обращении 19 января

Прямая речь: "Сейчас ключевая задача нашего государства, всех нас и наших партнеров – ежедневно усиливать у государства-террориста ощущение того, что им не удастся ничего добиться в Украине. Сколько бы времени они ни отводили на войну. Какие бы силы они ни тратили и сколько бы своих людей ни бросили на поле боя хозяева Кремля.

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Выполнение этой задачи состоит из различных элементов – как оборонительных, так и политических. Но один из самых важных элементов – это танки. Современные западные танки, о поставках которых мы договариваемся с партнерами. И я благодарю всех, кто уже принял соответствующие решения". 

Детали: Зеленский поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля, который был в этот день в Киеве и призывает Европу принять решение о танках.

По словам президента Украины, "соответствующая коалиция партнеров на самом деле уже сформирована, и сейчас мы ждем решения фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам".

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"Верю, что сила немецкого лидерства останется неизменной", – добавил Зеленский.

"И имеем сегодня сразу несколько мощных решений партнеров в усилении нашей обороны. Прежде всего в усилении нашей артиллерии", – сказал также украинский президент. 

Зеленский поблагодарил:

  • Эстонию – за очередной и самый большой от этой страны пакет вооруженной помощи, за гаубицы и боеприпасы.
  • Швецию – за новый военный пакет, за NLAW, "Арчеры" и БМП.
  • Дании – за принятие решения по "Цезарям" для украинских воинов. 
  • Литве – за новый военный пакет, за зенитные пушки, амуницию и вертолеты.

Прямая речь: "И готовимся к завтрашнему "Рамштайн" – ожидаем сильных решений. Ожидаем мощный пакет военной поддержки от Соединенных Штатов.

Спасибо всем, кто защищает свободу вместе с нами!".

Темы: Зеленскийоружиепомощь УкраинеГермания
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