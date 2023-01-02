Генштаб підтвердив удар по окупантах у Макіївці: втрати росіян все ще рахують
Понеділок, 2 січня 2023, 17:43
Генеральний штаб повідомив, що 31 грудня українські захисники знищили в районі зосередження окупантів у Макіївці 10 одиниць військової техніки, а втрати особового складу окупанців все ще уточнюються.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються".
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Деталі: Крім того, російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії щодо місцевих жителів на тимчасово зайнятій території Херсонської області.
Зокрема, окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше СтратКом повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
- Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці. Він додав, що подібне може повторитися.
- Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили угруповання російських військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, але заявляє, що втрати значно менші, ніж озвучені СтратКомом.
- Офіційно Росія визнала, що в Макіївці загинули 63 окупанти.