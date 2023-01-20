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Директор ЦРУ таємно відвідав Київ і розповів Зеленському про плани Росії – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 січня 2023, 02:06
Директор ЦРУ таємно відвідав Київ і розповів Зеленському про плани Росії – ЗМІ
Вільям Бернс, фото Getty Images

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно відвідав Київ наприкінці минулого тижня і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: The Washington Post із посиланням на джерела

Деталі: Як зазначає видання, Бернс прибув в Україну, щоб поінформувати Зеленського про свої очікування щодо військових планів Росії на найближчі тижні та місяці.

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За даними джерел, Зеленський і представники української розвідки обговорювали, як довго Україна може розраховувати на продовження допомоги з боку США і Заходу після того, як республіканці отримали більшість у Палаті представників Конгресу.

Бернс наголосив на "гостроті моменту" на полі бою і визнав, що в якийсь момент допомогу буде важче отримати, сказали джерела.

Після зустрічі з Бернсом минулого тижня "у Зеленського та його помічників склалося враження, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, і 45 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, ухвалених Конгресом у грудні, вистачить щонайменше до липня або серпня", – пише видання, посилаючись на слова джерел.

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Також, за даними джерел, зараз Київ менш упевнений у перспективі ухвалення Конгресом ще одного багатомільярдного пакету додаткової допомоги, як це було минулої весни.

Нагадаємо: Бернс на початку жовтня минулого року відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.

Теми: розвідкаСШАЗеленськийРосія
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