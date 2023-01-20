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Директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал Зеленскому о планах России – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 20 января 2023, 02:06
Директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал Зеленскому о планах России – СМИ
Уильям Бернс, фото Getty Images

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Детали: Как отмечает издание, Бернс прибыл в Украину, чтобы проинформировать Зеленского о своих ожиданиях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы.

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По данным источников, Зеленский и представители украинской разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на продолжение помощи со стороны США и Запада после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса.

Бернс отметил "остроту момента" на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить, сказали источники.

После встречи с Бернсом на прошлой неделе "у Зеленского и его помощников сложилось впечатление, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, и 45 миллиардов долларов экстренного финансирования для Украины, принятых Конгрессом в декабре, хватит как минимум до июля или августа", - пишет издание, ссылаясь на слова источников.

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Также, по данным источников, сейчас Киев менее уверен в перспективе принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, как это было прошлой весной.

Напомним: Бернс в начале октября прошлого года посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими должностными лицами.

Темы: разведкаСШАЗеленскийРосcия
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