Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ вимагає від Росії повернути вкрадені автомобілі спостерігачів

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 січня 2023, 04:24
ілюстративне фото з Facebook OSCE SMM

Євросоюз оприлюднив заяву, в якій вимагає, щоб Росія звільнила всіх затриманих співробітників ОБСЄ та повернула вкрадені автомобілі СММ.

Джерело: заява Європейського Союзу, виголошена під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш, цитує Укрінформ

Дослівно заява: "Протягом останніх 11 місяців РФ атакує не лише Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ.

З квітня 2022 року Росія незаконно утримує трьох співробітників СММ ОБСЄ за сумнівними звинуваченнями.

На минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це – неприйнятно".

Деталі: У Євросоюзі наголошують, що Росія повинна негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих співробітників ОБСЄ і повернути майно організації законному власнику.

Крім того, постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш заявив, що Росія має надати вичерпні пояснення з приводу захоплення автомобілів СММ та їх застосування на окупованих територіях сходу України.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми категорично засуджуємо очевидну крадіжку та неправомірне використання автомобілів ОБСЄ, які, за повідомленнями, застосовуються Росією на Донбасі. Як було заявлено, організація не має ані персоналу, ані транспортних засобів, розгорнутих на сході України – і про цей факт Росія добре знає. РФ повинна надати вичерпні пояснення", - заявив він.

Британський посол закликав Росію негайно звільнити незаконно утримуваних співробітників СММ, а також припинити залякування та погрози. Окремо Буш підкреслив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну "усіма необхідними для зупинення російської агресії ресурсами".

Теми: ОБСЄРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

інфографікаМіноборони закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче – ЗМІ

Чехія заперечила готовність віддати Україні танки Leopard, отримані замість Т-72

фото, відеоУ Росії пожежа на нафтобазі

Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден

США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти

фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю

Усі новини...
ОБСЄ
Генсек ОБСЄ проти виключення РФ з організації
ЄС надасть 1,2 млн євро на розмінувальну роботу ОБСЄ в Україні
Лаврову привиділося, що ОБСЄ коригувала удари по Луганську і Донецьку
Останні новини
13:59
У Чернівецькій області стався легкий землетрус
13:56
"Дайте дозвіл хоча б іншим": німецькі політики критикують зволікання з танками для України
13:40
опитуванняЛише 12% українців негативно оцінюють розпад СРСР
13:30
В "Укренерго" зменшили ліміти споживання для областей через значний дефіцит потужності
13:19
Росіяни тримають у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів"
13:09
Amazon планує інвестувати $35 млрд в розвиток хмарних сервісів
12:57
Російська ДРГ намагалася перейти кордон на Сумщині – ОВА
12:39
Інститут раку уклав договір з НСЗУ: які послуги будуть безоплатні для онкопацієнтів
12:23
Глава МЗС Молдови: Перемога України дозволить домогтися виведення військ РФ з Придністров'я
12:15
інфографікаМіноборони закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче – ЗМІ
Усі новини...