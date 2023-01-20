ОБСЄ вимагає від Росії повернути вкрадені автомобілі спостерігачів

Євросоюз оприлюднив заяву, в якій вимагає, щоб Росія звільнила всіх затриманих співробітників ОБСЄ та повернула вкрадені автомобілі СММ.

Джерело: заява Європейського Союзу, виголошена під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш, цитує Укрінформ

Дослівно заява: "Протягом останніх 11 місяців РФ атакує не лише Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ.

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З квітня 2022 року Росія незаконно утримує трьох співробітників СММ ОБСЄ за сумнівними звинуваченнями.

На минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це – неприйнятно".

Деталі: У Євросоюзі наголошують, що Росія повинна негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих співробітників ОБСЄ і повернути майно організації законному власнику.

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Крім того, постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш заявив, що Росія має надати вичерпні пояснення з приводу захоплення автомобілів СММ та їх застосування на окупованих територіях сходу України.

"Ми категорично засуджуємо очевидну крадіжку та неправомірне використання автомобілів ОБСЄ, які, за повідомленнями, застосовуються Росією на Донбасі. Як було заявлено, організація не має ані персоналу, ані транспортних засобів, розгорнутих на сході України – і про цей факт Росія добре знає. РФ повинна надати вичерпні пояснення", - заявив він.

Британський посол закликав Росію негайно звільнити незаконно утримуваних співробітників СММ, а також припинити залякування та погрози. Окремо Буш підкреслив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну "усіма необхідними для зупинення російської агресії ресурсами".