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ОБСЕ требует от России вернуть украденные автомобили наблюдателей

Ольга ГлущенкоПятница, 20 января 2023, 03:24
ОБСЕ требует от России вернуть украденные автомобили наблюдателей
иллюстративное фото из Facebook OSCE SMM

Евросоюз обнародовал заявление, в котором требует, чтобы Россия освободила всех задержанных сотрудников ОБСЕ и вернула украденные автомобили СММ.

Источник: заявление Европейского Союза, произнесенное во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш, цитирует Укринформ

Дословно заявление: "В течение последних 11 месяцев РФ атакует не только Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ.

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С апреля 2022 года Россия незаконно удерживает трех сотрудников СММ ОБСЕ по сомнительным обвинениям.

На прошлых выходных мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины. Это - неприемлемо".

Детали: В Евросоюзе отмечают, что Россия должна немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных сотрудников ОБСЕ и вернуть имущество организации законному владельцу.

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Кроме того, постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш заявил, что Россия должна предоставить исчерпывающие объяснения по поводу захвата автомобилей СММ и их применения на оккупированных территориях востока Украины.

"Мы категорически осуждаем очевидную кражу и неправомерное использование автомобилей ОБСЕ, которые, по сообщениям, применяются Россией на Донбассе. Как было заявлено, организация не имеет ни персонала, ни транспортных средств, развернутых на востоке Украины - и об этом факте Россия хорошо знает. РФ должна предоставить исчерпывающие объяснения", - заявил он.

Британский посол призвал Россию немедленно освободить незаконно удерживаемых сотрудников СММ, а также прекратить запугивания и угрозы. Отдельно Буш подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину "всеми необходимыми для остановки российской агрессии ресурсами".

Темы: ОБСЕРосcия
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