Зеленський подякував Байдену за потужний пакет військової допомоги
П'ятниця, 20 січня 2023, 08:49
Президент Володимир Зеленський висловив подяку очільнику США Джо Байдену та американському народу за виділення Україні великого пакета військової допомоги.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова: "Дякую президенту США за виділення Україні чергового потужного пакету оборонної підтримки у $2,5 млрд.
Бойові броньовані машини Stryker, додаткові БТР Bradley, системи ППО Avenger – важлива допомога у нашій боротьбі з агресором. Вдячні американському народу за непохитну лідерську підтримку!".
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