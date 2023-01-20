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Зеленський подякував Байдену за потужний пакет військової допомоги

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 07:49
Зеленський подякував Байдену за потужний пакет військової допомоги
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ДЖОЗЕФ БАЙДЕН У БІЛОМУ ДОМІ У ГРУДНІ 2022, ФОТО З TELEGRAM ЗЕЛЕНСЬКОГО

Президент Володимир Зеленський висловив подяку очільнику США Джо Байдену та американському народу за виділення Україні великого пакета військової допомоги.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Дякую президенту США за виділення Україні чергового потужного пакету оборонної підтримки у $2,5 млрд.

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Бойові броньовані машини Stryker, додаткові БТР Bradley, системи ППО Avenger – важлива допомога у нашій боротьбі з агресором. Вдячні американському народу за непохитну лідерську підтримку!".

Теми: ЗеленськийБайдензброявійна
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