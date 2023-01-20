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Зеленский поблагодарил Байдена за мощный пакет военной помощи

Валентина РоманенкоПятница, 20 января 2023, 07:49
Зеленский поблагодарил Байдена за мощный пакет военной помощи
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ И ДЖОЗЕФ БАЙДЕН В БЕЛОМ ДОМЕ В ДЕКАБРЕ 2022, ФОТО ИЗ TELEGRAM ЗЕЛЕНСКОГО

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность главе США Джо Байдену и американскому народу за выделение Украине большого пакета военной помощи.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Спасибо президенту США за выделение Украине очередного мощного пакета оборонной поддержки в $2,5 млрд.

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Боевые бронированные машины Stryker, дополнительные БТР Bradley, системы ПВО Avenger - важная помощь в нашей борьбе с агрессором. Благодарны американскому народу за непоколебимую лидерскую поддержку!".

Темы: ЗеленскийБайденоружиевойна
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