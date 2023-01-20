Росіяни за добу обстріляли Херсонщину майже сотню разів: є загиблий
П'ятниця, 20 січня 2023, 09:18
Російські військові 19 січня обстріляли Херсонщину 90 разів, одна людина загинула, троє – поранені.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Пряма мова: "Російські загарбники 90 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.
Херсон російська армія обстріляла 19 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки".
Деталі: Янушевич повідомив, що за минулу добу загинула одна людина, троє жителів Херсонщини дістали поранень різного ступеня тяжкості.
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