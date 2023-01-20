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Росіяни за добу обстріляли Херсонщину майже сотню разів: є загиблий

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 08:18
Росіяни за добу обстріляли Херсонщину майже сотню разів: є загиблий
Ілюстративне фото з Укрінформу

Російські військові 19 січня обстріляли Херсонщину 90 разів, одна людина загинула, троє – поранені.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Пряма мова: "Російські загарбники 90 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. 

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Херсон російська армія обстріляла 19 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки". 

Деталі: Янушевич повідомив, що за минулу добу загинула одна людина, троє жителів Херсонщини дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Теми: ХерсонХерсонська областьобстрілжертви
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