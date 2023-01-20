Россияне за сутки обстреляли Херсонщину почти сотню раз: есть погибший

Иллюстративное фото из Укринформа

Российские военные 19 января обстреляли Херсонщину 90 раз, один человек погиб, трое – ранены.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Российские захватчики 90 раз обстреляли Херсонскую область. Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.

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Херсон российская армия обстреляла 19 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома".

Детали: Янушевич сообщил, что за минувшие сутки погиб один человек, трое жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.