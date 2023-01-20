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Блінкен про новий пакет допомоги: Ми будемо з Україною, зупинити війну може лише РФ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 09:09
Блінкен про новий пакет допомоги: Ми будемо з Україною, зупинити війну може лише РФ
ДЕРЖСЕКРЕТАР США ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що зупинити війну сьогодні може лише Росія, і поки цього не сталось, США – разом з Україною.

Джерело: заява державного секретаря США Ентоні Блінкена

Пряма мова: "Лише Росія може закінчити цю війну сьогодні. Поки цього не станеться, ми будемо разом з Україною стільки, скільки буде потрібно". 

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Деталі: Він наголосив, що цей пакет допомоги забезпечить Україну сотнями додаткових броньованих машин, включаючи бронетранспортери Stryker, бойові машини піхоти Bradley, транспортні засоби із захистом від мін та засідок та багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності. 

Крім того, пакет включає додаткову підтримку протиповітряної оборони України, включаючи більше систем протиповітряної оборони "Авенджер" і ракет "земля-повітря", а також додаткові боєприпаси для NASAMS, які Сполучені Штати надали раніше. У пакунок також входять прилади нічного бачення, боєприпаси до стрілецької зброї та інші речі для підтримки України.

Загальна сума підтримки – 2,5 мільярда доларів США. Таким чином, загальна військова допомога США Україні збільшиться до безпрецедентних приблизно 27,5 мільярдів доларів США.

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Пряма мова: "Ми бачимо неймовірну солідарність наших союзників і партнерів, у тому числі на сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, і ми аплодуємо понад 50 країнам, які об’єдналися, щоб зробити значний внесок у підтримку України". 

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Теми: БлінкенСШАдопомога Українівійна
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