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Блинкен о новом пакете помощи США: Мы будем с Украиной, остановить войну может только РФ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 20 января 2023, 10:09
ГОССЕКРЕТАРЬ США ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что остановить войну сегодня может только Россия, и пока этого не произошло, США – вместе с Украиной.

Источник: заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена

Прямая речь: "Только Россия может закончить эту войну сегодня. Пока этого не произойдет, мы будем вместе с Украиной столько, сколько потребуется". 

Детали: Он отметил, что этот пакет помощи обеспечит Украину сотнями дополнительных бронированных машин, включая бронетранспортеры Stryker, боевые машины пехоты Bradley, транспортные средства с защитой от мин и засад и многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности. 

Кроме того, пакет включает дополнительную поддержку противовоздушной обороны Украины, включая больше систем противовоздушной обороны "Авенджер" и ракет "земля-воздух", а также дополнительные боеприпасы для NASAMS, которые Соединенные Штаты предоставили ранее. В пакет также входят приборы ночного видения, боеприпасы к стрелковому оружию и другие вещи для поддержки Украины.

Общая сумма поддержки - 2,5 миллиарда долларов США. Таким образом, общая военная помощь США Украине увеличится до беспрецедентных примерно 27,5 миллиардов долларов США.

Прямая речь: "Мы видим невероятную солидарность наших союзников и партнеров, в том числе на сегодняшней Контактной группе по вопросам обороны Украины, и мы аплодируем более 50 странам, которые объединились, чтобы сделать значительный вклад в поддержку Украины". 

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Темы: БлинкенСШАпомощь Украиневойна
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