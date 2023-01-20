Із Білорусі до Росії виїхав ешелон із військовою технікою, в якому було 50 вагонів - ЗМІ
П'ятниця, 20 січня 2023, 10:24
Ешелон із 50 вагонів, серед яких були платформи із військовою технікою, виїхав із Білорусі до Росії.
Джерела: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"
Деталі: Описуючи активність на білоруській залізниці 19 січня, аналітики вказують, що рано вранці було зафіксовано проїзд великого ешелону ЗС РФ у напрямку з Орші до кордону з Росією.
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Пряма мова: "За попередніми даними, країну залишив ешелон, у якому було понад 50 вагонів, включно з платформами з технікою і пасажирськими вагонами. Інформація уточнюється".
Передісторія: 12 січня повідомлялося, що з Білорусі у напрямку Луганська росіяни перекидають 400 навчених мобілізованих.