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Із Білорусі до Росії виїхав ешелон із військовою технікою, в якому було 50 вагонів - ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 11:24
Фото ілюстративне

Ешелон із 50 вагонів, серед яких були платформи із військовою технікою, виїхав із Білорусі до Росії.

Джерела: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Описуючи активність на білоруській залізниці 19 січня, аналітики вказують, що рано вранці було зафіксовано проїзд великого ешелону ЗС РФ у напрямку з Орші до кордону з Росією.

Пряма мова: "За попередніми даними, країну залишив ешелон, у якому було понад 50 вагонів, включно з платформами з технікою і пасажирськими вагонами. Інформація уточнюється".

Передісторія: 12 січня повідомлялося, що з Білорусі у напрямку Луганська росіяни перекидають 400 навчених мобілізованих.

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Теми: РосіяБілорусь
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