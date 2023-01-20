Из Беларуси в Россию выехал эшелон с военной техникой, в котором было 50 вагонов

Эшелон из 50 вагонов, среди которых были платформы с военной техникой, выехал из Беларуси в Россию.

Источники: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Описывая активность на белорусской железной дороге 19 января, аналитики указывают, что рано утром был зафиксирован проезд большого эшелона ВС РФ в направлении из Орши к границе с Россией.

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Прямая речь: "По предварительным данным, страну покинул эшелон, в котором было более 50 вагонов, включая платформы с техникой и пассажирские вагоны. Информация уточняется".

Предыстория: 12 января сообщалось, что из Беларуси в направлении Луганска россияне перебрасывают 400 обученных мобилизованных.