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Росія вивозить мобілізованих з Білорусі на окуповану Луганщину – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 січня 2023, 16:24
Росія вивозить мобілізованих з Білорусі на окуповану Луганщину – ЗМІ
скриншот

З Білорусі у напрямку Луганська росіяни перекидають ще 400 навчених мобілізованих, останній раз їх відправляли в найближчі до області райони 10 січня.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними моніторингу, ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими було відправлено 11 січня із залізничної станції "Чепіно" Вітебської області.

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Ешелон складається з 48 вагонів, зокрема, 8 пасажирських, які вміщають 400 осіб, 3 вантажних зі спорядженням і 37 вагонів-платформ із колісною та гусеничною технікою.

Ешелон має прибути на залізничну станцію "Россош" у Воронезькій області 15 січня. Ця станція розташована за 50 кілометрів від Луганської області.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
  • 10 січня з Білорусі до Росії прибув ешелон із навченими мобілізованими Збройних сил Російської Федерації та військовою технікою. Станція прибуття розташована менш ніж за 100 км від переважно окупованої Луганської області України.
  • 12 січня Міноборони Білорусі повідомило, що до країни з перевіркою військових прибула комісія Міністерства оборони РФ на чолі з головнокомандувачем Сухопутних військ Олегом Салюковим.
  • За даними британської розвідки, в останні дві доби точаться запеклі бої біля Соледару та Кремінної, де РФ посилила свою оборону повітряно-десантними військами.

Теми: БілорусьРосіявійнаЛуганська область
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