Росія вивозить мобілізованих з Білорусі на окуповану Луганщину – ЗМІ

З Білорусі у напрямку Луганська росіяни перекидають ще 400 навчених мобілізованих, останній раз їх відправляли в найближчі до області райони 10 січня.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними моніторингу, ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими було відправлено 11 січня із залізничної станції "Чепіно" Вітебської області.

Ешелон складається з 48 вагонів, зокрема, 8 пасажирських, які вміщають 400 осіб, 3 вантажних зі спорядженням і 37 вагонів-платформ із колісною та гусеничною технікою.

Ешелон має прибути на залізничну станцію "Россош" у Воронезькій області 15 січня. Ця станція розташована за 50 кілометрів від Луганської області.

Що було раніше:

10 січня з Білорусі до Росії прибув ешелон із навченими мобілізованими Збройних сил Російської Федерації та військовою технікою. Станція прибуття розташована менш ніж за 100 км від переважно окупованої Луганської області України.

12 січня Міноборони Білорусі повідомило, що до країни з перевіркою військових прибула комісія Міністерства оборони РФ на чолі з головнокомандувачем Сухопутних військ Олегом Салюковим.

За даними британської розвідки, в останні дві доби точаться запеклі бої біля Соледару та Кремінної, де РФ посилила свою оборону повітряно-десантними військами.