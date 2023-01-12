Росія вивозить мобілізованих з Білорусі на окуповану Луганщину – ЗМІ
Четвер, 12 січня 2023, 16:24
З Білорусі у напрямку Луганська росіяни перекидають ще 400 навчених мобілізованих, останній раз їх відправляли в найближчі до області райони 10 січня.
Джерело: "Беларускі Гаюн"
Деталі: За даними моніторингу, ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими було відправлено 11 січня із залізничної станції "Чепіно" Вітебської області.
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Ешелон складається з 48 вагонів, зокрема, 8 пасажирських, які вміщають 400 осіб, 3 вантажних зі спорядженням і 37 вагонів-платформ із колісною та гусеничною технікою.
Ешелон має прибути на залізничну станцію "Россош" у Воронезькій області 15 січня. Ця станція розташована за 50 кілометрів від Луганської області.
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