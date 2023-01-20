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"Вагнер" заробляє в Африці мільйони для фінансування війни проти України – Politico

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 10:35
Вагнер заробляє в Африці мільйони для фінансування війни проти України – Politico
Ілюстративне фото AP

Група "Вагнер" розширює свої проекти з видобутку корисних копалин в Центральноафриканській Республіці, щоб, зокрема, фінансувати війну проти України.

Джерело: Politico з посиланням західного чиновника та отриману дипломатичну телеграму

Деталі: Джерела видання повідомляють, що за останній рік група "Вагнер" значно розширила свою роботу в Центральноафриканській Республіці, де прибуток від видобутку корисних копалин може зрости майже до 1 мільярда доларів.

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За словами чиновника, ці кошти, ймовірно, будуть використані угрупованням для придбання нової зброї і бойовиків. Politico наголошує, що видобуток корисних копалин формує канал фінансування війни Росії проти України.

Видання повідомляє, що "Вагнер" розпочав свою діяльність у ЦАР у 2018 році, створивши культурний центр та уклавши кілька угод, які допомогли забезпечити безпеку видобувних ділянок, зокрема на золотому руднику Ндасіма, розташованому поблизу міста Бамбарі в центрі країни. Відтоді "Вагнер" перетворив копальню на величезний комплекс.

Сьогодні шахта охоплює вісім виробничих зон на різних стадіях розробки, найбільша з них має глибину приблизно понад 200 футів.

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Крім того, у телеграмі йдеться, що ЦАР наразі відмовляється надавати миротворцям ООН, які перебувають у країні, дозвіл на проліт над шахтою безпілотних літальних апаратів. Кілька з них зазнали обстрілу з боку армії ЦАР. Американські чиновники вважають це ознакою того, що "Вагнер" отримує політичний контроль в країні.

Дослівно: "За оцінками США, група допомагає облаштовувати об'єкт для довгострокової експлуатації і укріпила шахту, побудувавши мости на переходах через річки і встановивши зенітні установки на вантажівках у ключових точках. 

Рада національної безпеки відмовилася від коментарів. Державний департамент заявив в електронному листі, що США використовують "численні шляхи для протидії незаконній транснаціональній діяльності групи Вагнера", у тому числі санкції проти Пригожина і мережі Вагнера".

Що цьому передувало: 

  • У червні стало відомо, російська приватна військова компанія "Ваґнер" на чолі з олігархом Євгенієм Пригожиним добувають золото в шахтах Судану, аби незаконно поповнити російські золотовалютні резерви й пом’якшити ефект економічних санкцій Заходу на російську економіку.

Теми: ВагнерАфрикагроші
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