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"Вагнер" зарабатывает в Африке миллионы для финансирования войны против Украины – Politico

Татьяна ЛозовенкоПятница, 20 января 2023, 10:35
Вагнер зарабатывает в Африке миллионы для финансирования войны против Украины – Politico
Иллюстративное фото AP

Группа "Вагнер" расширяет свои проекты по добыче полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике, чтобы, в частности, финансировать войну против Украины.

Источник: Politico со ссылкой на западного чиновника и полученную дипломатическую телеграмму

Детали: Источники издания сообщают, что за последний год группа "Вагнер" значительно расширила свою работу в Центральноафриканской Республике, где прибыль от добычи полезных ископаемых может вырасти почти до 1 миллиарда долларов.

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По словам чиновника, эти средства, вероятно, будут использованы группировкой для приобретения нового оружия и боевиков.

Politico отмечает, что добыча полезных ископаемых создает канал финансирования войны России против Украины.

Издание сообщает, что "Вагнер" начал свою деятельность в ЦАР в 2018 году, создав культурный центр и заключив несколько соглашений, которые помогли обеспечить безопасность добывающих участков, в частности на золотом руднике Ндасима, расположенном вблизи города Бамбари в центре страны. С тех пор "Вагнер" превратил некогда рудник в огромный комплекс.

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Сегодня шахта охватывает восемь производственных зон на разных стадиях разработки, самая большая из них имеет глубину примерно более 200 футов.

Кроме того, в телеграмме говорится, что ЦАР пока отказывается предоставлять миротворцам ООН, которые находятся в стране, разрешение на пролет над шахтой беспилотных летательных аппаратов. Несколько из них подверглись обстрелу со стороны армии ЦАР. Американские чиновники считают это признаком того, что "Вагнер" получает политический контроль в стране.

Дословно: "По оценкам США, группа помогает обустраивать объект для долгосрочной эксплуатации и укрепила шахту, построив мосты на переходах через реки и установив зенитные установки на грузовиках в ключевых точках. 

Совет национальной безопасности отказался от комментариев. Государственный департамент заявил в электронном сообщении, что США используют "многочисленные пути для противодействия незаконной транснациональной деятельности группы Вагнера". Это включает санкции против Пригожина и сети Вагнера".

Что этому предшествовало: 

  • В июне стало известно, российская частная военная компания "Вагнер" во главе с олигархом Евгением Пригожиным добывают золото в шахтах Судана, чтобы незаконно пополнить российские золотовалютные резервы и смягчить эффект экономических санкций Запада на российскую экономику.

Темы: ВагнерАфрикаденьги
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