Резніков назвав три пріоритети України на "Рамштайн-8"

Міністр оборони Олексій Резніков окреслив, яке озброєння потрібне Україні від західних союзників за результатами проведення восьмої міжнародної зустрічі у форматі "Рамштайн".

Джерело: Міноборони України в Twitter

Пряма мова: "Є три пріоритети України на "Рамштайн-8": більше систем ППО; зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси); систематичні постачання боєприпасів + обслуговування та ремонт озброєння та техніки".

Передісторія:

20 січня проходить восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн". Участь у засіданні Контактної групи з оборони України беруть очільники оборонних відомств 50 країн.