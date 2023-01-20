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Резніков назвав три пріоритети України на "Рамштайн-8"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 12:18
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО З FACEBOOK

Міністр оборони Олексій Резніков окреслив, яке озброєння потрібне Україні від західних союзників за результатами проведення восьмої міжнародної зустрічі у форматі "Рамштайн".

Джерело: Міноборони України в Twitter

Пряма мова: "Є три пріоритети України на "Рамштайн-8": більше систем ППО; зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси); систематичні постачання боєприпасів + обслуговування та ремонт озброєння та техніки". 

Передісторія: 

  • 20 січня проходить восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн". Участь у засіданні Контактної групи з оборони України беруть очільники оборонних відомств 50 країн.

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Теми: РезніковзброяРамштайн
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