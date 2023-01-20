Резніков назвав три пріоритети України на "Рамштайн-8"

Міністр оборони Олексій Резніков окреслив, яке озброєння потрібне Україні від західних союзників за результатами проведення восьмої міжнародної зустрічі у форматі "Рамштайн".

Джерело: Міноборони України в Twitter

Пряма мова: "Є три пріоритети України на "Рамштайн-8": більше систем ППО; зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси); систематичні постачання боєприпасів + обслуговування та ремонт озброєння та техніки".

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