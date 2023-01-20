Резников назвал три приоритета Украины на "Рамштайн-8"

Министр обороны Украины Алексей Резников очертил, какое вооружение нужно для Украины от западных союзников по результатам проведения восьмой международной встречи в формате "Рамштайн".

Источник: Минобороны Украины в Twitter

Прямая речь: "Есть три приоритета Украины на "Рамштайн-8": больше систем ПВО; оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы); систематические поставки боеприпасов + обслуживание и ремонт вооружения и техники".

Предыстория:

20 января проходит восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или формат "Рамштайн". Участие в заседании Контактной группы по обороне Украины принимают руководители оборонных ведомств 50 стран.